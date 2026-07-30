Brezilya’da şiddetli fırtına: 5 kişi yaşamını yitirdi

Brezilya'nın güneydoğusunu şiddetli fırtına vurdu.

ELEKTRİK HATTI DEVRİLDİ, YOLLAR KAPANDI

Saatte 100 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle onlarca ağaç ve elektrik hattı devrildi, binaların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı. Geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Fırtına, ulaşımı da aksattı. Yollar kapandı, metro seferleri, liman operasyonları ve uçuşlarda aksamalar meydana geldi. Rio de Janeiro'da bir duvarın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sao Paulo eyaletinde ise 2 kişi ağaç devrilmesi, 1 kişi teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirdi.

Yetkililer, şiddetli hava uyarısı yayınlayarak halka sığınak aramaları ve ağaçlar, elektrik direkleri ve diğer yapılardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör