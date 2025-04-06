Brezilya’da şoke eden görüntü: Uçak otoyola indi

Brezilya'da bir uçak motor arızası nedeniyle otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Mirror UK'ye göre, pilot dikkat çekici bir şekilde elektrik hatlarından ve trafikten kaçınarak uçağı güvenli bir şekilde yol yüzeyine indirmeyi başardı.

Uçakta pilot Mateus Renan Calado (29) ve uçağın sahibi iş insanı Valdemiro Jose Minella'nın (71) olduğu kaydedildi.

Yetkililer, Calado'nun uçağı başarıyla indirdiğini ve kazada kimsenin zarar görmediğini açıkladı.