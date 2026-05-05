Brezilya’da uçak binaya çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte kentinden Sao Paulo'ya gitmek üzere havalanan küçük uçak, Pampulha Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan birkaç dakika sonra yerleşim bölgesindeki 3 katlı bir binaya çarptı.

3 YOLCU AĞIR YARALI

İtfaiye Departmanı'ndan kazaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, pilot ve yardımcı pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiği, uçaktaki 3 yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaza sonrası ilerleyen saatlerde Minas Gerais Eyalet Hükümeti'nden yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen yolculardan birinin hayatını kaybettiği, diğer 2 yolcunun durumunun stabil olduğu aktarıldı. Yetkililer, olayda bina sakinlerinden kimsenin yaralanmadığını ve yapıda hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör