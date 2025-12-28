Brezilya’da uçak denize çakıldı: Pilot yaşamını yitirdi

Brezilya'da bir reklam firmasına ait "Cessna 170A" tipi çok hafif hava aracı (ultralight) sınıfı uçak kaza geçirdi.

Bölge yetkilileri, havada reklam afişi dalgalandıran uçağın, Rio de Janeiro kentindeki Copacabana plajı açıklarında denize düştüğünü ve kazada pilotun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Pilotun cansız bedeninin kimlik tespiti için adli tıbba sevk edildiği belirtildi.

OLASI DİĞER KURBANLAR ARANIYOR

Kazanın olası diğer kurbanları ve uçağın enkazının bulunması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Brezilya Hava Kuvvetleri de kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.