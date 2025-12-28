Brezilya’da uçak denize çakıldı: Pilot yaşamını yitirdi
Brezilya’da havada reklam afişi dalgalandıran küçük uçak Rio de Janeiro açıklarında denize düştü. Kazada bir pilot hayatını kaybetti.
Brezilya'da bir reklam firmasına ait "Cessna 170A" tipi çok hafif hava aracı (ultralight) sınıfı uçak kaza geçirdi.
Bölge yetkilileri, havada reklam afişi dalgalandıran uçağın, Rio de Janeiro kentindeki Copacabana plajı açıklarında denize düştüğünü ve kazada pilotun hayatını kaybettiğini doğruladı.
Pilotun cansız bedeninin kimlik tespiti için adli tıbba sevk edildiği belirtildi.
OLASI DİĞER KURBANLAR ARANIYOR
Kazanın olası diğer kurbanları ve uçağın enkazının bulunması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Brezilya Hava Kuvvetleri de kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.