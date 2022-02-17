Brezilya’daki felakette ölü sayısı 104’e yükseldi

Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Petropolis kentinde yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan ve sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi.
"TEHLİKE DEVAM EDİYOR"
Ülkede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sebebiyle dağ yamacına kurulmuş Petropolis kentindeki heyelanda 104 kişi hayatını kaybederken 439 kişinin evsiz kaldığı ifade edildi. Brezilya Ulusal Sivil Savunma yetkilileri açıklamasında Rio de Janeiro'nun Serrana Bölgesi'nde, özellikle Petrópolis'te tehlikenin devam ettiği konusunda uyardı.
ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SÜRECEK
Brezilya hükümeti mağdurlara özel kredi verileceğini açıklarken Moskova'da bulunan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bölgenin üzerinden uçarak havadan inceleme yapacağı ifade edildi. Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nden yapılan hava tahminlerine göre bölgede şiddetli yağışların devam edeceği açıklandı.