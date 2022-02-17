Brezilya’daki felakette ölü sayısı 104’e yükseldi

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SÜRECEK

Brezilya hükümeti mağdurlara özel kredi verileceğini açıklarken Moskova'da bulunan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bölgenin üzerinden uçarak havadan inceleme yapacağı ifade edildi. Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nden yapılan hava tahminlerine göre bölgede şiddetli yağışların devam edeceği açıklandı.