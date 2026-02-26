Brezilya’daki sel faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 46’ya yükseldi

Minas Gerais Eyaleti İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba kentlerini vuran sellerin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 46'ya yükseldiği, kayıp sayısının 21 olduğu kaydedildi.

Yerel yetkililer, selin en çok etkilediği Juiz de Fora'da yaşayan 3 bin 600 kişinin yüksek risk nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Meteorolojik tahminlerde şiddetli yağışların devam edeceği öngörülüyor, yetkililerce halka tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.