Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Brezilya'daki selde can kaybı artıyor! Karnaval iptal oldu
Giriş Tarihi: 22.2.2023 00:03

Brezilya'daki selde can kaybı artıyor! Karnaval iptal oldu

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 44’e yükseldi

İHA
Brezilya’daki selde can kaybı artıyor! Karnaval iptal oldu

Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar Sao Paulo eyaletinde sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı arttı. Eyalet yetkilileri, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 44'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden 43 kişinin Sao Sebastiao kentinden olduğu ifade edildi.

Hükümet, yaklaşık 2 bin 500 kişinin hala yerinden edilmiş veya evsiz olduğunu belirterek, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

RİO KARNAVALI İPTAL EDİLDİ

Şiddetli sağanak yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle Sao Sebastiao, Ubatuba, Ilhabela ve Bertioga'da Rio Karnavalı çerçevesinde düzenlenecek kutlamalar iptal edilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilya'daki selde can kaybı artıyor! Karnaval iptal oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA