Brezilya’dan enerji adımı: OPEC üyesi oldu

Brezilya Maden ve Enerji Bakanı Alexandre Silveira, yaptığı açıklamada, OPEC+ grubuna katıldıklarını belirterek, OPEC+ grubunun Brezilya'nın stratejik vizyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olan önemli bir platform olduğuna, bu gruba katılmanın çevresel taahhütlerin yerine getirilmesiyle çelişmediği gibi çevre korumayı, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik edeceğini bildirdi.

Brezilya ve ülkenin enerji sektörü için tarihi bir adım olan bu katılımla enerji alanında diyalog ile iş birliğinde yeni bir sayfa açılacağını vurgulayan Silveira ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'na da katılacaklarını söyledi.