Brezılya’dan Meta’ya 1,34 milyon dolarlık seçim cezası

META, HERHANGİ BİR SEÇİMDE TARAF TUTMADIĞINI VURGULADI

Meta, 9 Kasım Pazartesi günü "Brezilya seçimleri sürecinde Meta platformlarına ilişkin gerçekler" başlıklı bir güncelleme paylaşmıştı.

Şirket, elde ettiği bulguların kampanya sürecinde içerikleri siyasi açıdan yanlı bir şekilde sıraladığına veya dağıttığına dair hiçbir kanıt sunmadığını belirtmişti.

Meta, erişim oranlarındaki farklılıkların kayırmacılığın bir kanıtı olmadığını, bunun paylaşım sıklığı, kampanyalar tarafından benimsenen dijital stratejiler, izlenme süresi, beğeniler, yorumlar ve diğer içeriklerden kaynaklanan rekabet gibi bir dizi faktörü yansıttığını vurgulamıştı.

Şirket, bu seçimde ya da başka herhangi bir seçimde taraf tutmadığının altını çizerek, "Herhangi bir adayın veya siyasi grubun lehine taraf olduğumuz ya da seçim sürecine müdahale ettiğimiz yönündeki iddialar asılsız ve temelsizdir. Sistemlerimiz, içeriği siyasi ideolojiye göre sıralamaz veya dağıtmaz, politikalarımız ve bunların uygulanması ise herkes için eşit şekilde geçerlidir." ifadesini kullanmıştı.