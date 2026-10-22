Brezilya'dan Meta'ya seçim uyarısı: 24 saatiniz var

Brezilya’dan Meta’ya seçim uyarısı: 24 saatiniz var
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Brezilyalı seçmenler devlet başkanını belirlemek üzere 25 Ekim'de sandık başına gidecek. İşçi Partisi'nin adayı Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Liberal Parti'nin adayı Flavio Bolsonaro ikinci turda yarışacak.

Seçim, ülkede 1985'te demokrasiye geçilmesinden bu yana en çekişmeli devlet başkanı seçimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Sürece ABD'li internet ve sosyal medya şirketi Meta damga vuruyor.

Meta'ya Lula da Silva ile Bolsonaro'nun seçim kampanyalarının dijital platformlarda görünürlüğüne ilişkin dava açıldı. Meta'ya 24 saat süre verildi. Lula da Silva'nın ekibi ABD ve İsrail destekçisi olan rakibi Bolsonaro'ya ait içeriklerin Meta'da daha fazla gösterildiğini ileri sürüyor.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#META

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