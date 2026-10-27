Brezilya’dan Trump’ın seçimlerde usulsüzlük iddiasına tepki

Ülkesindeki Rede Vanguarda kanalına konuşan Alckmin, Luiz Inacio Lula da Silva'nın devlet başkanlığını kazandığı seçimi değerlendirdi.

Trump'ın söylemlerini "tamamen asılsız" olarak nitelendiren Alckmin, "Her şeyden önce bir başka ülkenin iç siyasetine karışamazsınız, bu temel kuraldır. İkincisi, elinde bunu söyleyecek hiçbir kanıt yok. Brezilya elektronik oy kullanma sistemi, hukuki güvenliği ve demokrasisiyle dünyaya örnektir. Demokrasinin kuralı nettir, seçim kazanırsın veya kaybedersin, nihai kararı veren halkın iradesidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan iktidardaki İşçi Partisi (PT) Genel Başkanı Edinho Silva, CNN Brasil'e yaptığı açıklamada Trump'ın suçlamalarını "son derece vahim ve tehlikeli" olarak yorumladı.

Trump'ı küresel teknoloji devleri ve sosyal medya algoritmaları üzerinden Brezilya iç siyasetine müdahale etmekle suçlayan Silva, "Bu iddialar vahim ve demokratik şeffaflığı doğrudan hedef alıyor. Ulusal egemenliğimizi korumak ve Lula da Silva'nın sandık zaferinin uluslararası alanda meşruiyetini teyit etmek amacıyla ülke genelinde kitle gösterileri ve yürüyüşler düzenleyeceğiz." açıklamasında bulundu.