Brezilya'dan Trump'ın seçimlerde usulsüzlük iddiasına tepki
Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ifadelerine tepki göstererek iddiaların "asılsız" olduğunu söyledi.
Ülkesindeki Rede Vanguarda kanalına konuşan Alckmin, Luiz Inacio Lula da Silva'nın devlet başkanlığını kazandığı seçimi değerlendirdi.
Trump'ın söylemlerini "tamamen asılsız" olarak nitelendiren Alckmin, "Her şeyden önce bir başka ülkenin iç siyasetine karışamazsınız, bu temel kuraldır. İkincisi, elinde bunu söyleyecek hiçbir kanıt yok. Brezilya elektronik oy kullanma sistemi, hukuki güvenliği ve demokrasisiyle dünyaya örnektir. Demokrasinin kuralı nettir, seçim kazanırsın veya kaybedersin, nihai kararı veren halkın iradesidir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan iktidardaki İşçi Partisi (PT) Genel Başkanı Edinho Silva, CNN Brasil'e yaptığı açıklamada Trump'ın suçlamalarını "son derece vahim ve tehlikeli" olarak yorumladı.
Trump'ı küresel teknoloji devleri ve sosyal medya algoritmaları üzerinden Brezilya iç siyasetine müdahale etmekle suçlayan Silva, "Bu iddialar vahim ve demokratik şeffaflığı doğrudan hedef alıyor. Ulusal egemenliğimizi korumak ve Lula da Silva'nın sandık zaferinin uluslararası alanda meşruiyetini teyit etmek amacıyla ülke genelinde kitle gösterileri ve yürüyüşler düzenleyeceğiz." açıklamasında bulundu.
MUHALEFET LULA DA SİLVA'NIN SEÇİM ZAFERİNİ TANIDI
Brezilya basınına göre, Flavio Bolsonaro'nun aday gösterildiği sağcı Liberal Parti (PL), sosyal medya hesaplarından yayımladığı resmi bildiriyle Devlet Başkanı Lula da Silva'nın zaferini ve seçim sonuçlarını tanıdığını duyurdu.
Partinin yayımladığı mektupta, sandıktan çıkan halk iradesine saygı duyulduğu ve önümüzdeki dönemde parlamento kanadında yapıcı muhalefet yürütüleceği vurgulandı.
TRUMP, BREZİLYA'DAKİ SEÇİMDE "TARAF TUTMADIĞINI" SÖYLEDİ
Trump, Mississippi eyaletinde Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen seçim etkinliğine katılmak üzere Washington'dan hareket etmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.
Brezilya'da Lula da Silva'nın devlet başkanlığını kazandığı seçimle ilgili yorumu sorulan Trump, "Açıkçası yine hileli bir seçim gibi görünüyordu. Taraf tutmadım ama dünya genelinde çok kötü bir izlenim yarattı." demişti.
Trump, seçimlerin tartışmaya yer bırakmayacak nitelikte olması gerektiğini vurgulayarak, "Bana göre durum son derece kötü görünüyordu." diye konuşmuştu.
ABD Başkanı, seçimin galibi Lula da Silva ile "bir sorunu olmadığını" ifade etmişti.
Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin (TSE) verilerine göre seçimin ikinci turunda sandıkların yüzde 99,98'i açıldı, Lula da Silva geçerli oyların yüzde 51,78'ini, rakibi Bolsonaro ise yüzde 48,22'sini almıştı.