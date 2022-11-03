Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın unutamadığı uyarı: Erdoğan 2013’te bizi aradı ve...

Brezilya'da yeniden seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2013'te Türkiye'de Taksim Gezi Parkı'nda ve Brezilya'da Sao Paulo'daki ulaşım eylemleri ile başlayan ve ulusal çapta eş zamanlı meydana gelen protestolar sırasında Başkan Erdoğan'ın kendilerini aradığını söyledi.

Lula da Silva, "Erdoğan 2013'te bizi aradı ve 'Bu meydanı iyileştirmeye çalışan bir hareket değil, hükümeti devirmek istiyorlar. Bu yüzden Brezilya'da dikkatli olun'" sözlerini kullandı.

Lula da Silva 2020 yılında Brasilwire'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

'HÜKÜMETİ DEVİRMEK İSTİYORLAR'

"Arap Baharını hatırlıyorum. Mübarek'in devrilmesini hatırlıyorum. Yıllarca iktidarı elinde tutmuş bir diktatördü. Ama sonrasında insanlar Mursi'yi seçti. Sonrasında Mursi'yi devirmek ne kadar sürdü? Madem insanlar demokrasi için savaşıyordu, şimdi Mısır'ı yöneten 3 generale karşı ne yapıyorlar? Neden yürüyüşler ve protestolar olmuyor? Aynı şey Türkiye'de de oldu. Erdoğan 2013'te bizi aradı ve dedi ki, "Bu kent meydanını iyileştirmekle ilgili bir hareket değil, hükümeti devirmek istiyorlar. Brezilya'da dikkatli olun."