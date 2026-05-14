BRICS Dışişleri Bakanları Hindistan’da bir araya geldi

Hindistan, iki gün sürecek toplantı kapsamında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) öncülüğünde kurulan 11 üyeli örgütteki ülkelerin dışişleri bakanlarını ağırlıyor.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI Yİ TOPLANTIYA KATILMADI

Toplantıda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin'in Yeni Delhi Büyükelçisi Şu Feyhong yer alıyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti nedeniyle Pekin'de bulunuyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI 14-15 MAYIS'TA DÜZENLENİYOR

Hindistan'ın ev sahipliğinde BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı 14-15 Mayıs'ta düzenleniyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'ın başkanlık edeceği toplantıda yetkililer, küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör