Brooklyn Köprüsü’nde korkunç çarpışma: Donanma gemisi kontrolden çıktı
ABD’nin New York eyaletinde bulunan Brooklyn Köprüsü’nde yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Meksika donanmasına ait eğitim gemisinin karıştığı kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.
Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisi New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarptı.
Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.
Kameralarca kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor.