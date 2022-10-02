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Giriş Tarihi: 2.10.2022

Bruce Willis’in dijital ikizi filmlerde rol alacak

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Bruce Willis’in dijital ikizi filmlerde rol alacak
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Bruce Willis aldığı kararla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncu yakalandığı 'afazi' hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalmıştı. Bu kararın ardından Bruce Willis, 'deepfake' teknolojisi kullanılarak 'dijital ikiz'inin kendisi yerine oyunculuğa devam etmesi için bir anlaşma yaptı. 67 yaşındaki aksiyon yıldızının Deepcake adlı bir şirketle vardığı anlaşmaya göre aktörün 'dijital ikizi' projelerde görünmeye devam edecek. Willis'in 'dijital ikizi' daha önce bir projede yer almıştı. 2021'de Rusya merkezli operatör ve internet servis sağlayıcısı Megafon, reklam filminde Bruce Willis'in yüzünün bilgisayar ortamında üretilmiş haline yer vermişti. Willis, dijital ikizini filmlerde oynatan ilk Hollywood yıldızı oldu.
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Bruce Willis’in dijital ikizi filmlerde rol alacak
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