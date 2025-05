Brüksel Londra hattında yeni sayfa: İngiltere AB ile ortaklık kuruyor

Bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, İngiltere'nin Brexit ile AB'den ayrılmasından bu yana taraflar arasında düzenlenen ilk zirve öncesinde Anadolu Ajansı muhabirine bilgi verdi.

"Bu, İngiltere ile ilişkilerimizde yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor." diyen yetkili, Londra'yı "Bir komşu, bir müttefik ve küresel bir ortak." olarak tanımladı.

Yetkili, zirveye giden süreçteki müzakerelerin son dakikalara kadar sürdüğünü dile getirerek, "Ancak müzakereler her zaman her iki tarafta da iyi niyetle gerçekleşti ve sonuç her iki taraf için de çok olumlu oldu. İngiltere'nin veya AB'nin kırmızı çizgilerinden hiçbiri aşılmadı." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni bir stratejik ortaklığa doğru ilerliyoruz." diyen yetkili, İngiltere'nin AB'nin savunma programlarına katılımının önünü açan bir "Güvenlik ve Savunma Ortaklığı"nın kurulacağını söyledi.

AB'ye 1973'te üye olan İngiltere, sancılı bir sürecin ardından resmi olarak 31 Ocak 2020'de Birlikten ayrılmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 5 Temmuz 2024'te başbakanlığı devralmasının ardından Brüksel-Londra ilişkilerinde olumlu bir gündeme odaklanılmıştı.