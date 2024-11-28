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Giriş Tarihi: 28.11.2024 13:10

Brüksel metrosunda kan donduran olay: Tünelde ceset bulundu

Belçika’nın başkenti Brüksel’de tüyler ürperten bir olayı federal polis duyurdu. Metro hatlarının geçtiği tünelde cansız beden bulundu.

AA
Brüksel metrosunda kan donduran olay: Tünelde ceset bulundu

Belçika Federal polisi tarafından yapılan açıklamada, Brüksel metrosunun 2 ve 6 numaralı hatlarının geçtiği Porte de Namur ve Louise istasyonları arasındaki tünelde bir ceset bulunması üzerine, seferlerin tüm hat boyunca durdurulduğu bildirildi.

Porte de Namur metro istasyonunun girişleri kapatıldı, olay yerine çok sayıda polis aracı sevk edildi.

Botanique istasyonunda yaşanan eş zamanlı bir teknik arızanın da eklenmesiyle kent trafiği ciddi ölçüde aksadı.

Seferlerin ne zaman başlatılacağına dair bir açıklama yapılmazken söz konusu cesetle ilgili soruşturma sürüyor.

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Brüksel metrosunda kan donduran olay: Tünelde ceset bulundu
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