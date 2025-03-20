Brüksel’de AB zirvesi: Savunma ve Ukrayna meselesi masada

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, rekabetçiliğin artırılması, kıtanın güvenliği ve savunmasına dair yeni planlar, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gibi konuları görüşmek üzere olağan zirve toplantısında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde Brüksel'de toplandı.

Liderler, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile yapacakları değerlendirmenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile çevrim içi görüşecek.

Oturumların bir bölümüne Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılacağı belirtildi.