Brüksel'de binlerce kişi sokaklarda: Sosyal harcamalardaki kesintiler protesto edildi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi ülkede sosyal harcamaları azaltacak kemer sıkma politikalarına karşı gösteri düzenledi.
Ülkedeki çeşitli sendikaların çağrısıyla kar amacı gütmeyen sektörler olan sağlık, sivil toplum kuruluşları, kültür ve sanat gibi alanlarda çalışan yaklaşık 15 bin kişi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.
Hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, şehrin ana yollarını kullanarak birkaç kilometre mesafedeki Albertine Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüş nedeniyle Brüksel'in merkezi bölgelerinde trafik aksadı. "Sağlık sektörü tehlikede", "Kültür, sağlık, eğitim dayanışması" yazan afişler açan göstericiler, "Kar amacı gütmeyen sektörlere destek zamanı" yazılı pankart taşıdı.
BELÇİKA'DA KEMER SIKMA POLİTİKASI
Belçika'da kar amacı gütmeyen sektörlerde çalışanlar personel eksikliği ve ağır iş yükünden rahatsız oluyor. Göstericiler, Belçika'daki federal ve bölgesel hükümetlerin sağlık, sosyal destek ve kültür gibi alanlara daha fazla kaynak aktarmalarını talep ediyor.
Belçika'da kurulan yeni hükümet ise kemer sıkma politikası kapsamında çeşitli sosyal harcamalarda çok ciddi kesintiler yapmayı planlıyor.