Brüksel’de binlerce kişi sokaklarda: Sosyal harcamalardaki kesintiler protesto edildi

Ülkedeki çeşitli sendikaların çağrısıyla kar amacı gütmeyen sektörler olan sağlık, sivil toplum kuruluşları, kültür ve sanat gibi alanlarda çalışan yaklaşık 15 bin kişi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

BELÇİKA'DA KEMER SIKMA POLİTİKASI

Belçika'da kar amacı gütmeyen sektörlerde çalışanlar personel eksikliği ve ağır iş yükünden rahatsız oluyor. Göstericiler, Belçika'daki federal ve bölgesel hükümetlerin sağlık, sosyal destek ve kültür gibi alanlara daha fazla kaynak aktarmalarını talep ediyor.

Belçika'da kurulan yeni hükümet ise kemer sıkma politikası kapsamında çeşitli sosyal harcamalarda çok ciddi kesintiler yapmayı planlıyor.