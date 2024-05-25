Brüksel’de iki devletli çözüm masada

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması için tüm diplomatik ve hukuki kanalları işleten Türkiye'nin çabaları Avrupa nezdinde de karşılık buluyor. Son bir aylık sürede Barbados, Trinidad ve Tobago, Jamaika, Bahamalar resmi olarak Filistin Devleti'ni tanıdı, İspanya, Norveç ve İrlanda da tanıyacağını açıkladı. Türkiye, her vesileyle Filistin Devleti'ni tanımayan ülkelere bunu yapmaları çağrısında bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Norveç ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak "Filistin'in Tanınması Meselesi Dâhil İki Devletli Çözümün Uygulanması" konusuna odaklanılacak bakanlar düzeyindeki toplantıya katılacak. Toplantılarda, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalar ele alınacak. Fidan, ikili görüşmeler de yapacak.