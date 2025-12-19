Brüksel’de kritik Ukrayna zirvesi

Avrupa'nın kaderini belirleyecek olan Rusya- Ukrayna barışı için müzakereler sürüyor. Avrupa Birliği'nin (AB) 27 lideri, kıtanın güvenlik mimarisini yeniden tanımlayabilecek bir karar vermek üzere dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. ABD'nin Ukrayna ve Rusya arasında hızlı bir anlaşma için bastırdığı bir dönemde bir araya gelen AB liderleri masada söz sahibi olmak istiyor. AB liderleri, ayrıca Rusya'nın dondurulmuş 210 milyar euroyu bulan varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması seçeneğini görüştü.