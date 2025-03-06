Brüksel’de olağanüstü zirve: Gündem Ukrayna

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki zirveye Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın daveti üzerine AB liderlerinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de zirvenin bir bölümüne katılıyor.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, liderler ilk olarak Ukrayna'da 'kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın ön planda olması' amacıyla Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamayı görüşecek, kalıcı bir barış için gerekli güvenlik garantilerini ve Avrupa'nın bu amaçla yapabileceği olası katkıları ele alacak.