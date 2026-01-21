Brüksel’de polis YPG/SDG yandaşlarına sert müdahale etti

Sabah saatlerinde Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde bir araya gelen YPG/SDG yandaşları terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyarak örgüt lehine sloganlar attı.

Bir süre sonra taşkınlık çıkaran gruba Brüksel polisi müdahale etti. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

SCHUMAN MEYDANI'NA YÜRÜDÜLER

Müdahalenin ardından grup, yarın Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak AB Konseyi binasının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

YPG/SDG yandaşları, AB Dış İlişkiler binası önünde bir süre slogan attıktan sonra dağıldı. Eylem sırasında helikopterler, toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve çok sayıda polis aracıyla alınan tedbirler dikkati çekti.