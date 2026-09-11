Brüksel’de turistler sokağa çıkamıyor
Belçika'nin başkenti Brüksel'de uzun süredir çeşitli yerleşim bölgelerinde görülen fare sorunu, son dönemde kentin tarihi ve turistik merkezi Grand- Place'te de gündeme geldi. Ulusal basına göre, özellikle Grand-Place ve çevresindeki yaya bölgesinde farelerin sokaklarda ve iş yerlerinin yakınında görülmesi, bölgedeki esnafın tepkisine yol açtı. Son günlerde Grand-Place'teki bir çikolata mağazasının vitrinindeki farenin görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yeşiller Partisi'nden (Ecolo-Groen) Lotte Stoops, belediyenin aldığı önlemlerin yetersiz kaldığını ileri sürerek, esnafın durumdan rahatsız olduğunu, bazı Brükselliler ile turistlerin akşam ve gece saatlerinde bölgeden uzak durduğunu belirtti.
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