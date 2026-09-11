Brüksel’de turistler sokağa çıkamıyor

Brüksel’de turistler sokağa çıkamıyor
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Belçika'nin başkenti Brüksel'de uzun süredir çeşitli yerleşim bölgelerinde görülen fare sorunu, son dönemde kentin tarihi ve turistik merkezi Grand- Place'te de gündeme geldi. Ulusal basına göre, özellikle Grand-Place ve çevresindeki yaya bölgesinde farelerin sokaklarda ve iş yerlerinin yakınında görülmesi, bölgedeki esnafın tepkisine yol açtı. Son günlerde Grand-Place'teki bir çikolata mağazasının vitrinindeki farenin görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yeşiller Partisi'nden (Ecolo-Groen) Lotte Stoops, belediyenin aldığı önlemlerin yetersiz kaldığını ileri sürerek, esnafın durumdan rahatsız olduğunu, bazı Brükselliler ile turistlerin akşam ve gece saatlerinde bölgeden uzak durduğunu belirtti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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