Brüksel’den iki devletli çözüm çağrısı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen ilk Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Gazze Şeridi ve Lübnan'da gerilimin azaltılması ve bölgede geniş çaplı bir savaştan kaçınılması vurgulandı. Brüksel Zirvesi'nin ortak bildirisinde iki bloğun 'karşılıklı saygı ve güvene' dayalı stratejik bir ortaklık kurma kararlılığı vurgulandı.'Ortadoğu'daki tehlikeli gerilim ve savaş' ışığında siyasi ortaklıktan söz edilen bildiride, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanmasının, esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin derhal ve kısıtlama olmaksızın insani yardıma erişiminin sağlanmasının önemi vurgulandı. Bildiride ayrıca 'iki devletli çözüme' destek vurgulandı. Bildiride İsrail'in yol açtığı Lübnan'daki tehlikeli gerilimden duyulan endişe dile getirilerek, blokların Lübnan halkına desteği yinelendi ve derhal ateşkes ve 1701 sayılı karara uyulması çağrısında bulunuldu. İsrail'in Güney Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıları da kınandı. Suudi Arabistan 2026'da ikinci KİK-AB zirvesine ev sahipliği yapacak ve gelecek yıl da Kuveyt'te bakanlar düzeyinde bir zirve düzenlenecek.Brüksel'deki zirveye Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte aralarında Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Tani ve Bahreyn Emiri'nin de bulunduğu Körfez'in diğer önemli isimleri katıldı. Prens Selman daha önceki açıklamalarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini belirterek "Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması yönündeki talepler karşılanana kadar İsrail ile ilişki kurmayacağız" demişti.Brüksel'deki zirveye katılan Avrupa ve Körfez ülkeleri Gazze'nin yeniden inşasına her tür desteği vereceklerini vurguladı.