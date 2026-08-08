Bu ay gökyüzünde şölen var
Ağustos ayında gökyüzü, peş peşe yaşanacak astronomi olaylarına sahne olacak. 12 Ağustos'ta Grönland, İzlanda ve İspanya'dan izlenecek tam güneş tutulması gerçekleşecek. Aynı gece, Yeni Ay evresinin yarattığı zifiri karanlıkta Perseid gök taşı yağmuru zirve yapacak. Ayrıca 14-16 Ağustos tarihlerinde Venüs batı ufkunda en parlak konumuna ulaşırken ay sonu başka bir görsel şölenle kapanacak. 27-28 Ağustos gecesi gerçekleşecek parçalı ay tutulmasında Ay'ın yüzde 93'ü Dünya'nın gölgesinde kalarak bakır rengine bürünecek.