Bu iddia ABD ile Rusya’yı karşı karşıya getirir! Batan Moskova kruvazöründe kimin parmağı var?

NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi. ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı.