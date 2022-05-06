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Giriş Tarihi: 6.5.2022 08:16 Son Güncelleme: 6.5.2022 08:44

Bu iddia ABD ile Rusya'yı karşı karşıya getirir! Batan Moskova kruvazöründe kimin parmağı var?

AA
Bu iddia ABD ile Rusya’yı karşı karşıya getirir! Batan Moskova kruvazöründe kimin parmağı var?

Rusya-Ukrayna savaşının ilerleyen haftalarında batan Moskova kruvazör gemisine tam olarak ne olduğu halen gizemini koruyor. Ukrayna'nın 2 Neptün füzesiyle gemiyi vurduğunu iddia etmesine karşın, Rusya gemide çıkan bir yangın sonucu mühimmatın infilak etmesi nedeniyle kruvazörün battığını iddia ediyor. ABD kaynaklı bir haber ajansının iddiasına göre ise Ukrayna, ABD istihbaratından aldığı bilgi sonucunda gemiyi batırabildi. Ortalığı karıştıracak iddiayla ilgili Pentagon'dan ise bir açıklama gelmedi.

Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen merak konusu iken ABD'den geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. NBC haber kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.

BİLGİLERİ İSTİHBARATTAN ALMIŞLAR

Saldırının Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odesa'nın güneyinde Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde ABD istihbaratının o gemiyi Moskova olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı öne sürüldü.

"SALDIRIYA KARIŞMADI"

Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi. ABD'nin ayrıca Rus gemilerinden gelen saldırıları da tespit edip Ukrayna ile paylaştığı belirtildi.

PENTAGON YORUMDA BULUNMUYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan istihbaratının Ukrayna ile gerçek zamanlı bilgi paylaştığını doğrulasa da Moskova gemisine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.

NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi. ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı.

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Bu iddia ABD ile Rusya'yı karşı karşıya getirir! Batan Moskova kruvazöründe kimin parmağı var?
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