Bu kez en derine inecek

Japonya
'nın en zenginlerinden olan milyarder Yusaku Maezawa, uzay yolculuğunun ardından yeni hedefini açıkladı. 12 günlük uzay yolculuğunu başarılı bir şekilde tamamlayan Maezawa, dünyanın merakla takip ettiği yolculuğuna dair açıklamalarda bulundu. Uzaya fırlatılmanın bir Rollercoaster'a binmekten daha az korkutucu olduğunu kaydeden Maezawa, "Dünya'da rüzgârın, kokuların, mevsimlerin olduğunu hatırlayınca kıymetini anlıyorsun" dedi. Yeni hedefi hakkında da açıklamada bulunan Maezawa, "Sadece yukarı değil, aşağı da seyahat etmek istiyorum. Okyanusun derinliklerindeki Mariana Çukuru
'na inmeyi düşünüyorum" diye konuştu.