Bu kurbağa yavrusu fosili tam 161 milyon yıllık

Arjantin'in Santa Cruz eyaletinde, Jura döneminden kalma 161 milyon yıllık dev kurbağa yavrusu fosili keşfedildi. Kumtaşına gömülü halde bulunan 16 santimetre uzunluğundaki fosilin oldukça iyi korunduğunu belirten uzmanlar, iribaşın kafatası, omurgası hatta göz ve sinirler gibi bazı yumuşak dokularının da bozulmadan kaldığını ifade etti. Çalışmanın yazarlarından Maimonides Üniversitesinden biyolog Mariana Chuliver, fosilin, kayıtlara geçen en eski ve en iyi korunmuş kurbağa yavrusu fosili olduğunu söyledi. İribaşın soyu tükenmiş "notobatrachus degiustoi" kurbağa türüne ait olduğunu ifade eden Chuliver, yavrunun anatomisinin, bugünün kurbağa türlerinden bazılarına çarpıcı şekilde benzediğini belirtti. AA