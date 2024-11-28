Bu nasıl ateşkes?

İsrail ordusu, ateşkesin ikinci gününde Lübnanlılara, Lübnan'ın güneyindeki 10 belde ve köye yaklaşmama uyarısında bulundu. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Özel Temsilcisi Amos Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes anlaşmasına varıldığının duyurulmasının ardından dün, Lübnan ordusu güneye konuşlanmadan önce buradaki İsrail güçlerinin çekileceğini açıklamıştı. Geri dönen Lübnanlılar yerle bir olan evlerinin inşasına başlayacak. Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesini "eller tetikte" takip edeceğini açıkladı.