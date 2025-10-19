Bu nasıl ateşkes!

İsrail, Gazze'de varılan ateşkesi 47 defa ihlal etti ve bu saldırılarda 38 Filistinli öldürüldü, 143 kişi yaralandı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, "Sivillere doğrudan ateş açma, bombalama ve pek çok kişiyi alıkoyma" şeklinde gerçekleştirdiği ihlallerle ateşkesi ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği kaydedildi. 68 BİN 116 ÖLÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 29 artarak 68 bin 116'ya yükseldi. Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 23'ü enkaz altından çıkarılan 29 ölü ve 21 yaralının ulaştığı belirtildi. İsrail ordusu önceki gün Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde "sarı hattı" geçerek sivil bir aracı hedef alıp aynı aileden 2'si kadın 7'si çocuk 11 Filistinliyi öldürdü. Hamas'tan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada "Siyonist düşman, ateşkesi ihlal ederek saldırgan niyetini ortaya koyuyor" denildi.