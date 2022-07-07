Bu poz ortalığı karıştırdı! İsveç Başbakanının sabrı taştı: PKK paçavralı rezalete tepki

Rusya Ukrayna savaşı sonrası, NATO üyeliği başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Madrid'de bir anlaşma imzalanmış, iki ülkeden terör örgütü PKK ile YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceği taahhüdü alınmıştı. İsveç ve Finlandiya'nın anlaşma şartlarını yerine getirmemesi halinde Türkiye'nin üyelik başvurusunu veto edeceği bir kez daha vurgulanmıştı. Bu gelişmelerin yankıları sürerken İsveç'te Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla poz vermişti. Bu görüntüye İsveç Başbakanı çok sert tepki gösterdi.