Bu poz ortalığı karıştırdı! İsveç Başbakanının sabrı taştı: PKK paçavralı rezalete tepki

Rusya Ukrayna savaşı sonrası, NATO üyeliği başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Madrid'de bir anlaşma imzalanmış, iki ülkeden terör örgütü PKK ile YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceği taahhüdü alınmıştı. İsveç ve Finlandiya'nın anlaşma şartlarını yerine getirmemesi halinde Türkiye'nin üyelik başvurusunu veto edeceği bir kez daha vurgulanmıştı. Bu gelişmelerin yankıları sürerken İsveç'te Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla poz vermişti. Bu görüntüye İsveç Başbakanı çok sert tepki gösterdi.
AŞIRI DERECEDE UYGUNSUZ
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesindeki Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla verdiği pozu eleştirdi ve bunlarla poz vermenin "aşırı derecede uygunsuz" olduğunu bildirdi. Andersson, ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'in Sol Parti milletvekillerinin PKK, YPG, YPJ'yi simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirmelerini eleştirdi.
PKK'NIN ELİNDE ÇOK SAYIDA MASUMUN KANI VAR
İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğuna işaret ederek "PKK daha 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı." ifadelerini kullandı.
Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında da bulundu.