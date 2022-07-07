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Giriş Tarihi: 7.7.2022 12:13 Son Güncelleme: 7.7.2022 12:35

Bu poz ortalığı karıştırdı! İsveç Başbakanının sabrı taştı: PKK paçavralı rezalete tepki

AA
Bu poz ortalığı karıştırdı! İsveç Başbakanının sabrı taştı: PKK paçavralı rezalete tepki

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunun yankıları sürüyor. Madrid'de yapılan zirvede, Türkiye tüm taleplerini iki ülkeye kabul ettirmiş ve üçlü muhtıra imzalanmıştı. Yapılan anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi beklenirken İsveç'te Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesi ortalığı karıştırdı. İsveç Başbakanı rezalete tepki gösterdi.

Rusya Ukrayna savaşı sonrası, NATO üyeliği başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Madrid'de bir anlaşma imzalanmış, iki ülkeden terör örgütü PKK ile YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceği taahhüdü alınmıştı. İsveç ve Finlandiya'nın anlaşma şartlarını yerine getirmemesi halinde Türkiye'nin üyelik başvurusunu veto edeceği bir kez daha vurgulanmıştı. Bu gelişmelerin yankıları sürerken İsveç'te Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla poz vermişti. Bu görüntüye İsveç Başbakanı çok sert tepki gösterdi.

AŞIRI DERECEDE UYGUNSUZ

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesindeki Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla verdiği pozu eleştirdi ve bunlarla poz vermenin "aşırı derecede uygunsuz" olduğunu bildirdi. Andersson, ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'in Sol Parti milletvekillerinin PKK, YPG, YPJ'yi simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirmelerini eleştirdi.

TÜM AB ÜLKELERİNİN TERÖR LİSTESİNDE

PKK'nın terör örgütü olduğunu ifade eden Andersson, terör örgütünün paçavrasını kastederek "PKK sadece İsveç'in değil AB'nin de terör örgütleri listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derecede uygunsuz." diye konuştu.

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PKK'NIN ELİNDE ÇOK SAYIDA MASUMUN KANI VAR

İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğuna işaret ederek "PKK daha 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı." ifadelerini kullandı.

Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında da bulundu.

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Bu poz ortalığı karıştırdı! İsveç Başbakanının sabrı taştı: PKK paçavralı rezalete tepki
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