Bu sınav hayatı 13 saat durduruyor!

Güney Kore'de, her yıl kasımda yapılan üniversite giriş sınavı nedeniyle yaşam adeta duruyor. 13 Kasım'da ülke genelinde 550 binden fazla öğrenci, Suneung olarak bilinen ve öğrencilerin geleceği için kritik önem taşıyan üniversiteye giriş sınavına girdi. Sınav nedeniyle ülke genelinde olağanüstü tedbirler alındı. Mağazalar kapatıldı, gürültüyü azaltmak için uçuşlar ertelendi, hatta sabah işe gidiş ritmi bile öğrenciler için yavaşlatıldı. Sınav 08.40'ta başlanıyor ve 17.40 civarında bitiyor. Yemek arası yok, sınav aralıksız devam ediyor. Ancak görme engelli öğrencilere test süresinin 1.7 katı kadar süre tanınıyor. Ek yabancı dil bölümünü almaları halinde sınav 13 saat sonra bitiyor.