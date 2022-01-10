Bu sözler gündeme bomba gibi düştü! Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan’dan sonra hedefte olan ülkeyi açıkladı

"KAZAKİSTAN'DAKİ BAZI TESİSLER MİLİTANLARDAN TEMİZLENDİ"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Kazakistan'daki protestolarda kullanılan bazı yöntemlerin, geçmişte Ukrayna'da da kullanıldığını savunarak, "Kazakistan'daki tehdit anlık protestocular değil, eline silah alan kişiler tarafından yaratıldı. Kazakistan, uluslararası terörle karşı karşıya kaldı. Bu silahlı ve yabancı merkezlerde eğitim almış tecrübeli çeteler dünyanın hangi noktasından geldiler?" dedi.

Putin, Kazakistan yönetiminin, protestolar sırasında saldırganlıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Kazakistan'daki durum yavaş yavaş normalleşiyor ve bazı kritik tesisler militanlardan tümüyle temizlendi." diye konuştu.

Kazakistan'a gönderilen ve çoğunluğunu Rus askerlerin oluşturduğu KGAÖ güçlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Putin, "KGAÖ güçlerinin Kazakistan operasyonu son derece doğru zamanlamayla yapıldı ve meşruydu. KGAÖ, potansiyelini, hızlı, kararlı ve etkili hareket etme yeteneğini gösterdi." dedi.