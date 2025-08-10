Bu sözler yürek işi: Gazze’yi asla terk etmeyeceğiz

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61 bin 369 kişiyi katletti. Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 11 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi. Defalarca kez yerlerinden edilen ve zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışan Filistinliler, İsrail'in işgal planının ardından Gazze'yi terk etmeyi reddediyor. Al Jazeera'ye konuşan Ümmü İmran "İsrail ordusu bölgeyi boşaltılması konusunda tehdit etmeye devam ediyor. Artık hiçbir yer güvenli değil; kuzeyde, güneyde, doğuda veya batıda. Hiç kimse ve hiçbir yerde güvenli değil. Burada kalacağız" dedi. Ümmü Yaser ise, "Gazze'yi asla terk etmeyeceğiz. Burada yaşayıp öleceğiz" diye konuştu. Sayed el-Zard da "10 kez yerlerimizden edildik. Gidecek başka yerimiz yok. Bırakın gelsinler. Kamplardayız. Nereye gideceğiz? Evimiz yok. Burada, toprağımda öleceğim" ifadelerini kullandı.