Bu yaz El Nino sıcakları kavuracak
Küresel ısınma her yıl kendini daha da hissettiriyor. Euronews'te yer alan habere göre, bilim insanları, El Nino ve La Nina'yı 15 ay önceden yüksek doğrulukla öngörebildiği öne sürülen yeni bir model geliştirdi. Beş farklı araştırma grubunun sıcaklık verilerine dayanarak çevre haber ve analiz sitesi Carbon Brief, 2026'nın neredeyse kesin olarak kayıtlardaki en sıcak dört yıldan biri olacağını ve büyük olasılıkla da kayıtlara geçen en sıcak ikinci yıl olarak tarihe geçeceğini tahmin ediyor. Özellikle sonbahar başında ortaya çıkması öngörülen ısınmaya yol açan El Nino olayının güçlü olması bekleniyor. Uzmanlara göre bu, 2026'nın kayıtlardaki en sıcak yıl unvanında 2024'ü geride bırakma olasılığının yüzde 19 olduğu anlamına geliyor.