Bualoi Tayfunu nedeniyle bilanço ağırlaşıyor: 53 ölü

Güneydoğu Asya bölgesinde Bualoi Tayfunu'nun neden olduğu bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM) raporunda, muson yağışlarının devam ettiği Tayland'da son günlerde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel, su taşkınları ve toprak kaymalarından toplam 17 ilde 82 bin hanenin ve 270 binden fazla kişinin etkilendiği bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen afetlerde hayatını kaybeden kişilerin sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

Tayland Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat, Çarşamba açıklamasında, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul'un sel durumunu yakından takip ettiğini ve eyalet yetkililerine acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini söyledi. Ayrıca, afetlerde etkilenen haneler için hasar tespit çalışmalarının ve yardım önlemlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

YAĞIŞLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Tayland Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, ani sel ile toprak kaymalarının yaşanabileceği belirtilirken, Filipinler üzerinde oluşmakta olan bir alçak basınç sisteminin önümüzdeki günlerde Tayland'ın kuzey ve kuzeydoğu bölgelerine ek yağışlar getirebileceği kaydedildi.

FİLİPİNLER VE VİETNAM'DA DA BİLANÇO AĞIRLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Bualoi Tayfunu'nun Tayland'ın yanı sıra Filipinler ve Vietnam'da neden olduğu bilanço da büyümeye devam ediyor. Dün Vietnam'a ulaşan ve beraberinde şiddetli yağışlar ile güçlü rüzgarlar getiren Bualoi Tayfunu, Vietnam'ın başkenti Hanoi de dahil olmak üzere ülkenin kuzeyinde etkili oldu. Aralıksız yağışlar, 24 saat içinde bazı bölgelerde 300 milimetreyi aşan yağışlara neden oldu. Evlerin sular altında kaldığı, ulaşım sistemlerinin felç olduğu Vietnam'da yetkililer, yüzlerce kişinin yaralandığını ve can kaybının artmaya devam ettiğini aktardı. Yetkililerin son açıklamalarında, 26 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de hala kayıp olduğu aktarıldı.

Filipinler'de ise Bualoi Tayfunu'nun bölgeye getirdiği şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde can kaybı 19'a, yaralı sayısı ise 88'e ulaştı. Yetkililer ayrıca, 21 kişinin kaybolduğunu ve 100 binden fazla evin zarar gördüğü açıkladı.