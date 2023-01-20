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Giriş Tarihi: 21.1.2023

Bugün Ay, Dünya’ya en yakın noktaya gelecek

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Bugün Ay, Dünya’ya en yakın noktaya gelecek
Uzmanların yaptıkları hesaplamalara göre bugün gökbilimleri açısından tarihi bir gün olacak. ABD medyasındaki haberlere göre Ay, Dünya'ya en yakın seviyeye gelecek. Gökbilimciler, Ay'ın bugün Dünya'ya 992 yıldır yaklaşmadığı kadar yaklaşacağını duyurdu. Bu da 1030 yılından beri en büyük yakınlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçecek. 21 Ocak 2023'te Ay, Dünya'ya son bin yıldır olmadığı kadar yaklaşacak. Bu yakınlaşma tahminen 356 bin 568 kilometre olacak. Ay'ın Dünya'ya bu denli yaklaşmasının kıyı bölgelerinde gelgitlere neden olmasının beklendiği kaydedildi. Bu gelgitlerin 25 Ocak'a kadar süreceği tahmin ediliyor.
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Bugün Ay, Dünya’ya en yakın noktaya gelecek
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