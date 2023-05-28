Bükemedikleri eli öptüler

Türkiye'de dün gerçekleştirilen tarihi ikinci tur seçimleri dünya genelinde yine yakından takip edildi. Defalarca "2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de" başlıklarını atan ABD ve Avrupa basını, 14 Mayıs'taki ilk tura kadar her fırsatta açık şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı yapmıştı. Ancak ilk turda sandıktan çıkan tablonun ardından aynı yayın kuruluşları, çark ederek Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını takdir etmeye başlamıştı. Uluslararası yayın yapan haber kanalları, dün gerçekleştirilen ikinci turun ardından da ortaya çıkan tabloyu "Erdoğan'ın zaferi" başlıklarıyla duyurdu.Yunan In.gr sitesi 'Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçları Erdoğan'ın açık zaferini gösteriyor' dedi.Ta Nea 'Büyük kazanan Recep Tayyip Erdoğan' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı ve Seçim zaferi sonrası Erdoğan'ın 5 yıl daha Türkiye'yi yöneteceğini yazdı.BBC'nin canlı bloğunda 'Erken sonuçlar Türkiye seçimlerinde Erdoğan'ın önde olduğunu gösteriyor' ifadelerine yer verildi.Associated Press (AP) haber ajansı, 'Erdoğan Türkiye cumhurbaşkanlığı ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre liderliğe sahip' dedi.New York Times 'Ön sonuçlar, görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu gösterdi' dedi.NBC gelen ilk sonuçlar sonrası 'Erdoğan iktidarda kalmaya kararlı görünüyor' yorumunda bulundu.Financial Times 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan önde gidiyor' dedi.CNN International, 'Erdoğan, son resmi oy sayılarına göre Kılıçdaroğlu'nun önünde' dedi.