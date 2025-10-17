Bükreş’te feci patlama: 3 ölü

Acil Durum Daire Başkanlığı'na göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Sektör 5 bölgesinde bulunan 8 katlı bir binada yaşanan patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, en az 13 kişi yaralandı.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Başkanlık, patlamanın binanın özellikle 5. ve 6. katlarını etkilediğini açıklayarak olay sonrası yangın çıkmadığı ancak binada büyük hasar oluştuğunu ifade etti.

Patlamadan sonra bölgede doğal gazın kesildiği ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.