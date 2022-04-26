Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bulgaristan Başbakanı Petkov'dan ülkeyi karıştıracak hareket! Dekontu gösterip vatandaşlar çağrıda bulundu: Herkes yapmalı
Giriş Tarihi: 26.4.2022 10:07 Son Güncelleme: 26.4.2022 11:07

Bulgaristan Başbakanı Petkov'dan ülkeyi karıştıracak hareket! Dekontu gösterip vatandaşlar çağrıda bulundu: Herkes yapmalı

AA
Bulgaristan Başbakanı Petkov’dan ülkeyi karıştıracak hareket! Dekontu gösterip vatandaşlar çağrıda bulundu: Herkes yapmalı

Bulgaristan'da Ukrayna'ya silah yardımı düşüncelerinin getirdiği kriz devam ederken, Bulgaristan Başbakanı Petkov'dan ilginç bir hareket geldi. Petkov, bir aylık maaşını Ukrayna'ya silah alınması için bağışladı. Ödeme dekontunu da gösteren Petkov, "Ukrayna'ya yardım etmek isteyen her Bulgarsitan vatandaşını benim yaptığımı yapmaya çağırıyorum. Sosyal medyadaki cesur paylaşımlar artık eyleme dökülmeli" dedi. Öte yandan ülkede bu konuda fikir ayrılıkları var.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, ülkede "Ukrayna'ya silah yardımı yapılması"na yönelik tartışmalar sürerken bu ülkeye "silah alınması amacıyla" bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu. Petkov, sosyal medyadaki paylaşımında, "Ukrayna'ya silah yardımı yapılması siyasi ve toplumsal bir karar birliğine bağlıdır. Toplumda bu konuda uç görüşler paylaşılıyor. Artık bu enerjiyi reel faaliyetlere dönüştürmek lazım." ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya silah gönderen birçok Avrupa ülkesinin ismini sayan Petkov, Bulgaristan'daki bazı endişelerin aksine, Rusya'nın bu ülkelere savaş açmadığını vurguladı.

"CESURCA PAYLAŞIMLAR DESTEĞE DÖNÜŞMELİ"

Petkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya gerçekten yardım etmek isteyen her bir Bulgaristan vatandaşını benim gibi bir maaşını bağışlamaya çağırıyorum. Söz söylemek kolay, iş yapmak zordur. Sosyal medyadaki cesur paylaşımlar artık Ukrayna'ya gerçek desteğe dönüşmeli." Petkov, yaptığı bağışın banka dekontunu da paylaştı.

GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bu arada, Bulgaristan hükümetini oluşturan 4 siyasi gücün liderleri, parlamento kararına bağlı olması gereken Ukrayna'ya silah yardımının yollanmasına ilişkin görüş birliği sağlamak üzere toplantı yapacak.

KOALİSYONDA AYRILIKLAR

Petkov, koalisyon ortaklarının temsilcileri ile yarın Kiev'e yapacağı ziyaret öncesi koalisyonun birliği için kritik hale gelen bu konuda görüş birliği sağlanmasını istediğini bildirmişti. Koalisyon ortaklarından komünist kökenli ve Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Ukrayna'ya silah gönderilmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olan BSP'nin lideri Korneliya Ninova, Rusya'ya yaptırımların uygulanmasına da karşı çıkarak "Ukrayna'ya tek bir Bulgar mermisinin yollanması durumunda biz koalisyondan ayrılacağız." demişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bulgaristan Başbakanı Petkov'dan ülkeyi karıştıracak hareket! Dekontu gösterip vatandaşlar çağrıda bulundu: Herkes yapmalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA