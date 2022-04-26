Bulgaristan Başbakanı Petkov’dan ülkeyi karıştıracak hareket! Dekontu gösterip vatandaşlar çağrıda bulundu: Herkes yapmalı

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, ülkede "Ukrayna'ya silah yardımı yapılması"na yönelik tartışmalar sürerken bu ülkeye "silah alınması amacıyla" bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu. Petkov, sosyal medyadaki paylaşımında, "Ukrayna'ya silah yardımı yapılması siyasi ve toplumsal bir karar birliğine bağlıdır. Toplumda bu konuda uç görüşler paylaşılıyor. Artık bu enerjiyi reel faaliyetlere dönüştürmek lazım." ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya silah gönderen birçok Avrupa ülkesinin ismini sayan Petkov, Bulgaristan'daki bazı endişelerin aksine, Rusya'nın bu ülkelere savaş açmadığını vurguladı.

"CESURCA PAYLAŞIMLAR DESTEĞE DÖNÜŞMELİ"

Petkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya gerçekten yardım etmek isteyen her bir Bulgaristan vatandaşını benim gibi bir maaşını bağışlamaya çağırıyorum. Söz söylemek kolay, iş yapmak zordur. Sosyal medyadaki cesur paylaşımlar artık Ukrayna'ya gerçek desteğe dönüşmeli." Petkov, yaptığı bağışın banka dekontunu da paylaştı.