Bulgaristan’da genel seçim sonuçları açıklandı

Bulgaristan Devlet Televizyonunun paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 90'dan fazlası sayılırken; Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu oyların yüzde 45'ini alarak 240 sandalyeli mecliste 135 sandalye kazandı.

Başkent Sofya'daki parti merkezinde basına açıklamada bulunan Radev, "Bu sadece ilk adım. Bu, umudun güvensizliğe karşı zaferidir, özgürlüğün korkuya karşı zaferidir. Beklentiler büyük, umutlar büyük. Bu da büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Yeniden seçime gidilmemesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Radev, "güçlü bir Avrupa'nın içinde, güçlü bir Bulgaristan olması gerektiği" mesajını verdi.