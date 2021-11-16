Bulgaristan seçimlerinde Türkler 33 sandalye kazandı

Bulgarıstan'da 14 Kasım'da yapılan seçim sonucunda 240 üyeli parlamentoya girmeyi başaran siyasi partilerin sandalye sayıları açıklandı. 7 siyasi parti ve ittifak yüzde 4 seçim barajını aşabildi. Katılımın yüzde 39,1'de kaldığı seçimde Değişime Devam (
PP) partisi oyların yüzde 25,7'sini alarak 67 sandalye kazandı. Bulgaristan
'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi oyların yüzde 22,8'iyle 59 vekil çıkardı. Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) yüzde 12,9 oyla 33 vekil çıkararak mecliste 3. sıraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Rumen Radev
, resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından meclisi toplantıya çağıracağını bildirdi.