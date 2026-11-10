Bulgaristan’da 12 kişinin hayatını kaybettiği kazalar sonrası ulusal yas ilan edildi

Bulgaristan'ın önemli ulaşım hatlarından Trakya Otoyolu'nda peş peşe yaşanan zincirleme trafik kazaları 12 kişinin hayatına mal oldu. Facianın ardından Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazalarda yaşamını yitirenlerin anısına 11 Kasım gününün ulusal yas günü olacağını duyurdu.

RESMÎ TÖRENLER İPTAL EDİLDİ

Acı olay devlet kurumlarının programlarında da değişikliklere yol açtı. Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu, çarşamba günü Parlamento binasında gerçekleştirilmesi planlanan, seçilmiş cumhurbaşkanı ve yardımcısına mazbatalarının takdim edileceği resmî törenin iptal edildiğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI YOTOVA PROGRAMINI YARIDA KESTİ

Fransa'da düzenlenen Paris Barış Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova da felaket haberinin ardından programını yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan yazılı açıklamada, kazalarda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve yakınlarına derin başsağlığı dilekleri iletildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör