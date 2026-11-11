Bulgaristan'da 86 araç birbirine girdi: 12 ölü, 50 yaralı

Bulgaristan’da 86 araç birbirine girdi: 12 ölü, 50 yaralı
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Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Bulgaristan dün çok sayıda aracın karıştığı iki zincirleme kazayla sarsıldı. Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaklaşık 86 aracın karıştığını kazalarda 12 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bulgaristan'ın Nova televizyonunun yayımladığı havadan çekilmiş görüntülerde, yoğun sis altında onlarca otomobil, minibüs ve kamyonun birbirine girdiği, bazı araçların ağır vasıtaların arasında ezildiği görülüyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BULGARİSTAN #SOFYA

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