Bulgaristan'da 86 araç birbirine girdi: 12 ölü, 50 yaralı
Bulgaristan dün çok sayıda aracın karıştığı iki zincirleme kazayla sarsıldı. Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaklaşık 86 aracın karıştığını kazalarda 12 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bulgaristan'ın Nova televizyonunun yayımladığı havadan çekilmiş görüntülerde, yoğun sis altında onlarca otomobil, minibüs ve kamyonun birbirine girdiği, bazı araçların ağır vasıtaların arasında ezildiği görülüyor.
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