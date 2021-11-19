Bulgaristan’da genel seçim sonuçları belli oldu

Bulgaristan'da Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), 14 Kasım'da yapılan erken genel seçimin nihai sonucunu açıkladı.

Bulgaristan'da Merkez Seçim Komisyonundan (ZİK) yapılan açıklamaya göre, ülkede kayıtlı 6 milyon 635 bin 305 seçmenin 2 milyon 699 bin 260'sının sandık başına gitmesi sonucu, seçime katılım oranı yüzde 40,23 düzeyinde kaldı. 7 siyasi parti, yüzde 4 olan seçim barajını aşarak 240 üyeli Meclis'e girmeyi başardı.

TÜRK PARTİSİ SANDALYE SAYISINI ARTIRDI

Seçimde, eski Ekonomi Bakanı Kiril Petkov ve eski Maliye Bakanı Asen Vasilev'in iki ay önce kurduğu Değişime Devam (PP) partisi, oyların yüzde 25,67'sini alarak birinci parti çıktı. Seçimde 673 bin 170 oy alan PP, mecliste 67 koltuk sahibi oldu. Eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ise yüzde 22,74 ile seçimden ikinci çıktı. 596 bin 456 oy alan GERB partisi, 59 milletvekilliği kazandı. Borisov, kazandığı milletvekilliği koltuğuna oturmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi de yüzde 13 oy alarak seçimden üçüncü çıktı. HÖH, bir önceki seçime göre sandalye sayısını 5 artırarak 34 koltuk kazandı.