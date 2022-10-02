Bulgaristan’da halk genel seçim için 4. kez sandık başında!

Bulgaristan'da halk, 07.00'de başlayan oy verme işleminin ardından sandık başına gidiyor. Siyasi istikrarsızlık ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalınan ülkede son 18 ayda dördünce kez genel seçim düzenleniyor. Sandıkların 20.00'de kapanmasının ardından sandık çıkış anketlerinin yayınlanması ve yarın da ön sonuçların açıklanması olması bekleniyor. Kamuoyu yoklamalarında yaklaşık 8 partinin parlamentoya girebileceği belirtilirken, 63 yaşındaki eski Başbakan Boyko Borissov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisinin oyların yüzde 25 ila 26'sını alarak seçimi kazanabileceği düşünülüyor. Değişime Devam (PP) Partisi lideri Kiril Petkov'un ise oyların yüzde 16 ila 17'sini alarak seçimi ikinci sırada tamamlaması bekleniyor.



SİYASİ KRİZ

Bulgaristan'da 22 Haziran'da Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümetinin mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmesi ile düşmesinin ardından hükümet krizi baş göstermişti. Hükümetin düşmesinin ardından parlamentoda en çok milletvekiline sahip partilere sırasıyla hükümeti kurma görevi verilmişti. Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, son olarak hükümeti kurma görevini eski komünist partinin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne (BSP) vermişti. BSP'nin 7 günlük süre içinde hükümeti oluşturamaması nedeniyle Radev, erken genel seçimlerin 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesine ilişkin kararnameyi imzalamış ve parlamentoyu feshederek geçici başbakanın ve bakanların isimlerini açıklamıştı. Gılıb Donev, göreve başlayacak hükümet için başbakanlık koltuğuna atanmıştı.

Radev, daha önce sırasıyla hükümeti kurma görevini Değişime Devam Partisi'ne (PP), eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi'ne vermişti.

Bulgaristan'da geçtiğimiz yıl üç kez genel seçimler için sandık başına gidilmiş, Petkov hükümeti 13 Aralık 2021 tarihinde güvenoyu alarak göreve başlamıştı.