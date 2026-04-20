Bulgaristan’da zafer Radev’in

Bulgaristan'da, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in partisi dün yapılan seçimi büyük farkla kazandı. Bulgaristan Devlet Televizyonu'na göre, Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu oyların yüzde 45'ini alarak 240 sandalyeli mecliste 135 sandalye kazandı. Radev, "Bu sadece ilk adım. Yeniden seçime gidilmemesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) ile Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) oyların yüzde 12'sini alırken, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) oyların yüzde 6'sını ve Vızrajdane (Diriliş) partisi de oyların yüzde 4'ünü alarak barajı aşan partiler oldu.