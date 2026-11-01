Bulgaristan’da kader günü: Sandık başında kritik yarış

Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda halk, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile eski Başbakan Andrey Gyurov arasında tercihini yapıyor. İlk turda katılımın yüzde 22,98’de kaldığı ülkede seçim ihlallerine ilişkin 424 ihbar yapılması da dikkat çekti.

Bulgaristan’da kader günü: Sandık başında kritik yarış
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılan ilk turda yarışan ve en çok oyu alan iki cumhurbaşkanı adayı ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarışıyor.

Bulgaristan'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kiril Valchev ile eski Başbakan Andrey Gyurov ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev arasında tercih yapacak.

Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde oy verme süresi en geç saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Bulgaristan’da kader günü: Sandık başında kritik yarış

CUMHURBAŞKANI YOTOVA'DAN HALKA ÇAĞRI

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, başkent Sofya'daki "John Atanasov" Elektronik Meslek Lisesi'ne gelerek oyunu kullandı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yotova, kararlarını kendisi alan, kendi kaderini kendisi şekillendiren ve uluslararası sahnede güçlü bir sese sahip Bulgaristan için oy kullandığını söyledi.

Yotova, vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulunarak, "Barışın cumhurbaşkanı için oy kullandım. Diyalog yoluyla ulusal uzlaşının aranması ve bulunması, kurumların vatandaşlar için çalışması, güçlü bir Avrupa'da kendi dış politikası olan güçlü bir devlet için oy kullandım." dedi.

Bulgaristan’da kader günü: Sandık başında kritik yarış

"BU ŞEKİLDE SİYASİ DİYALOG YÜRÜTÜLEMEZ"

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, cumhurbaşkanlığı makamının devletin, ulusal kimliğin ve toplumun adalet arzusunun temel dayanağı olmayı sürdürmesi için oy kullandığını belirterek vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı makamının siyasi ortamdaki değişikliklere rağmen Bulgaristan vatandaşlarının sesini yansıtmaya devam etmesi gerektiğini belirten Radev, ülkenin Avrupa yolunun sloganlara ve gösterişe değil, deneyime, bilgiye ve özgüvene dayanması gerektiğini ifade etti.

Radev, cumhurbaşkanı seçim kampanyasının "son derece yakışıksız, kirli ve karalama kampanyalarıyla" geçtiğini belirterek bu yaklaşımın normal siyasi diyaloğu ve adayların görüşlerini açıklama imkanını engellediğini söyledi.

Gelecek seçimlerde toplumun, sürekli karalama haberleri yayımlayan siyasetçilere, internet sitelerine ve partilere hoşgörü göstermemesi gerektiğini ifade eden Radev, "Bu şekilde siyasi diyalog yürütülemez." dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Bulgaristan’da kader günü: Sandık başında kritik yarış

"GEÇMİŞİ DEĞİL, GELECEĞİ SEÇEBİLİRİZ"

Eski Başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Andrey Gyurov, güvenli, istikrarlı ve Avrupalı bir Bulgaristan için oy kullandığını belirterek ilk tur sonuçlarının seçmenlere bugün tercih yapma, geçmiş yerine geleceği seçme imkanı sunduğunu söyledi.

Vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunan Gyurov, "Geçmişi değil, geleceği seçebiliriz. Ancak karar artık tüm Bulgaristan vatandaşlarının elinde." dedi.

Bulgaristan’da kader günü: Sandık başında kritik yarış

SEÇİM İHLALLERİNE İLİŞKİN 424 İHBAR YAPILDI

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, ülkede seçim mevzuatının ve vatandaşların siyasi haklarının ihlal edildiğine ilişkin 424 ihbar alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ihbarların 309'unun oy satın alma, 37'sinin yasa dışı propaganda, birinin seçmenlere iş yerinde baskı yapılması, 77'sinin ise seçim süreciyle bağlantılı diğer ihlallere ilişkin olduğu belirtildi.

Ülke genelinde vatandaşların siyasi haklarına karşı işlenen suçları önlemek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla 346 özel polis operasyonu gerçekleştirildiği, bu operasyonlarda 10 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Bulgaristan’da kader günü: Sandık başında kritik yarış

İLK TURDA SEÇİME KATILIM DÜŞÜK KALMIŞTI

Kayıtlı 6 milyon 584 bin 25 seçmenin bulunduğu ülkede, ilk turda seçmenlerin yüzde 22,98'i sandık başına gitmişti. Yotova-Valchev ikilisi 528 bin 951 oy (yüzde 34,76) alırken Gyurov-Kandev ikilisi 486 bin 232 oyla (yüzde 31,95) ikinci tura yükselme hakkı kazanmıştı.

Öte yandan, ilk turda kayıtlı seçmenlerin yüzde 4,42'si "Kimseyi desteklemiyorum" hanesini tercih etmişti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BULGARİSTAN #AVRUPA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!