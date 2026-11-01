Bulgaristan’da kader günü: Sandık başında kritik yarış

Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılan ilk turda yarışan ve en çok oyu alan iki cumhurbaşkanı adayı ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarışıyor.

Bulgaristan'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kiril Valchev ile eski Başbakan Andrey Gyurov ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev arasında tercih yapacak.

Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde oy verme süresi en geç saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.