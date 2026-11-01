Bulgaristan’da kader günü: Sandık başında kritik yarış
Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda halk, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile eski Başbakan Andrey Gyurov arasında tercihini yapıyor. İlk turda katılımın yüzde 22,98’de kaldığı ülkede seçim ihlallerine ilişkin 424 ihbar yapılması da dikkat çekti.
Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılan ilk turda yarışan ve en çok oyu alan iki cumhurbaşkanı adayı ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarışıyor.
Bulgaristan'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kiril Valchev ile eski Başbakan Andrey Gyurov ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev arasında tercih yapacak.
Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde oy verme süresi en geç saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.
CUMHURBAŞKANI YOTOVA'DAN HALKA ÇAĞRI
Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, başkent Sofya'daki "John Atanasov" Elektronik Meslek Lisesi'ne gelerek oyunu kullandı.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yotova, kararlarını kendisi alan, kendi kaderini kendisi şekillendiren ve uluslararası sahnede güçlü bir sese sahip Bulgaristan için oy kullandığını söyledi.
Yotova, vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulunarak, "Barışın cumhurbaşkanı için oy kullandım. Diyalog yoluyla ulusal uzlaşının aranması ve bulunması, kurumların vatandaşlar için çalışması, güçlü bir Avrupa'da kendi dış politikası olan güçlü bir devlet için oy kullandım." dedi.
"BU ŞEKİLDE SİYASİ DİYALOG YÜRÜTÜLEMEZ"
Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, cumhurbaşkanlığı makamının devletin, ulusal kimliğin ve toplumun adalet arzusunun temel dayanağı olmayı sürdürmesi için oy kullandığını belirterek vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı makamının siyasi ortamdaki değişikliklere rağmen Bulgaristan vatandaşlarının sesini yansıtmaya devam etmesi gerektiğini belirten Radev, ülkenin Avrupa yolunun sloganlara ve gösterişe değil, deneyime, bilgiye ve özgüvene dayanması gerektiğini ifade etti.
Radev, cumhurbaşkanı seçim kampanyasının "son derece yakışıksız, kirli ve karalama kampanyalarıyla" geçtiğini belirterek bu yaklaşımın normal siyasi diyaloğu ve adayların görüşlerini açıklama imkanını engellediğini söyledi.
Gelecek seçimlerde toplumun, sürekli karalama haberleri yayımlayan siyasetçilere, internet sitelerine ve partilere hoşgörü göstermemesi gerektiğini ifade eden Radev, "Bu şekilde siyasi diyalog yürütülemez." dedi.