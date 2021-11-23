Bulgaristan’da korkunç kazada yeni görüntüler! İstanbul’daki son anlar kamerada

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, neredeyse tüm yolcularının hayatını kaybettiği otobüs kazası trajedisi için söyleyecek sözünün olmadığını, bunun çok acı bir durum olduğunu dile getirdi. Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ise ülkesinin zor zamanlarda Kuzey Makedonya ile halkının yanında olduğunu vurguladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, sosyal medya hesabından, bu derin üzüntü anlarında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaştıklarını ve hayatta kalanlar için dua ettiklerini ifade etti.